В Челябинске перестроят режим работы светофоров

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-07T09:46:17+03:00

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Челябинцы жалуются в мэрию на дорожные заторы.

— Могут ли пробки в городе быть вызваны сменой работы режимов светофоров, — спросила временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова на аппаратном совещании в понедельник, 7 октября.

— Да, на перекрестке ул. Энгельса и ул. Коммуны изменен режим работы светофоров из-за выделенных для общественного транспорта полос, — ответил замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. — Добавлен цикл отдельной фазы горения. Это разрешено по утвержденной комплексной схемой организации дорожного движения. К тому же, несколько в ином режиме светофоры работают из-за начала учебного года: фаза горения зеленого сигнала для пешеходов стала дольше.

Котова поинтересовалась, не тормозят ли режим работы светофоров дорожные ремонты.

— Да, если объект крупный и связан с закрытием движения на участке дорог, — пояснил Алейников.

— Тогда из-за дорожных ремонтов не нужно перенастраивать режим работы регулировщиков. Это неправильно. Вернитесь к летнему графику работы светофоров: челябинцы жалуются, — распорядилась Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU