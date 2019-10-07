В Челябинске полиция ищет «маньяка», напавшего на девушку в подъезде
Жители Северо-Запада Челябинска распространяют в соцсетях фото и видео «маньяка», орудующего в их районе. В ночь на субботу, 5 октября, он напал на девушку в подъезде. Инцидент произошел в 4 утра по адресу Проспект Победы 291. Об этом сообщает издание «Медиазавод».
— Мужчина сначала избил женщину, а после хотел изнасиловать, но не смог. На крик челябинки выбежали соседи и спугнули злоумышленника. Он совершил еще несколько нападений на Северо-Западе, — пишут пользователи соцсетей.
Нападавший и его жертва попали на запись камеры видеодомофона. На кадрах видно, как в девушка заходит в подъезд. Следом за ней в приоткрытую дверь вбегает мужчина.
— Абоненты в этом случае сами проявили инициативу: к нам не было запроса от полиции, пострадавшие сами нашли видео в архиве приложения, сами начали кампанию в мессенджерах и соцсетях, откуда мы все в результате и узнали. Это получилось гораздо быстрее, поэтому увеличивается шанс найти преступника. Сейчас в Челябинской области установлены 37 000 таких «Умных домофонов». И чем больше в городе будет подобных систем, тем безопаснее будет наше с вами пространство, — комментирует руководитель центра общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергей Соколов.
В полиции подтвердили факт происшествия. Сейчас силовики проводят проверку, устанавливают личность и местонахождение подозреваемого. Подробности случившего пока не разглашают.
Житель Челябинска напал на девушку в подъезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU