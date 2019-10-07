В Челябинске за три года достроят 44 проблемных дома

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-07T10:47:45+03:00

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За три года, в 2020-2022 гг, власти Челябинской области достроят 44 проблемных многоквартирных домов. Миссию по возведению 29 многоэтажек берет на себя областной Фонд обманутых дольщиков. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Шаль. Цена вопроса — шесть миллиардов рублей. Из которых 81% — средства федерального бюджета, 19% — участие областной казны.

— Сейчас нет того состояния вакуума, который был еще три года назад ,когда мы не понимали, как будем выходить из сложившейся ситуации. Сегодня, после внесенных изменений в федеральный закон «О долевом строительстве», создан областной фонд защиты дольщиков. В партнерстве с ДОМ.РФ он достроит дома, — сказал Шаль.

Прочие дома возведут инвесторы. Весь пакет документов для их работы в регионе утвержден.

— Правительство Челябинской области ведет работу по каждому проблемному объекту, разрабатываются механизмы достройки каждого дома, где вложены средства дольщиков. Появляются новые инструменты, позволяющие ускорить процесс завершения строительства. Для реализации норм, предусмотренных в законопроекте, начата работа по разработке законодательных и нормативных актов Челябинской области. Мы продолжим работу, чтобы были соблюдены права каждого дольщика Челябинской области, — подчеркнул Алексей Текслер в июне, на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

ИСТОЧНИК KP.RU