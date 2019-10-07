Жители Челябинска могут сдать незаконное оружие за деньги

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-07T11:15:28+03:00

Для этого нужно обратиться в отдел полиции или к участковому

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В Челябинске полиция вновь проводит профилактическое мероприятие «Оружие». Челябинцы могут сдать хранящиеся дома незаконные пистолет или ружье и получить за это деньги. Помимо оружия принимаются также боеприпасы и взрывчатые вещества.

— Мероприятие проводится в целях профилактики преступлений и правонарушений. Граждане могут обратиться в дежурную часть районных отделов полиции или к участковому уполномоченному полиции, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Кстати, за незаконное хранение оружия грозит уголовная ответственность. Можно получить серьезный штраф и даже лишение свободы. А при добровольной передаче оружия силовики гарантируют освобождение от ответственности. При условии, что за оружием нет криминала.

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ИСТОЧНИК KP.RU