2019-10-07T12:34:26+03:00
Общество

В Челябинске директор театра получил выговор за отмену спектакля

Формулировка взыскания — «За неуважительное отношение к зрителю»
Ольга АНТОНОВА
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Директор оперного театра получил выговор.Директор оперного театра получил выговор.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Разочарованием закончился поход челябинских любителей Мельпомены на открытие сезона в Челябинский академический театр оперы и балета. В воскресенье, 6 октября, отменили спектакль «Жизнь за царя». Деньги за билеты зрителям вернули, но настроение у народа было испорчено.

Выяснилось, только около пяти вечера в группе театра социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене постановки. Весьма странное уведомление, ведь не все театралы являются активными пользователями соцсетей.

Как сообщил заместитель губернатора Вадим Евдокимов, директору театра Владимиру Досаеву объявлен выговор. Формулировка — «за неуважительное отношение к зрителю».

Администрация академического театра оперы и балета приносить челябинцам изменения. Все, кто не сдал билеты в кассу, могут выбрать любой спектакль из афиши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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