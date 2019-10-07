В Челябинске Алексей Текслер поздравил лучших учителей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-07T13:55:54+03:00

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На торжественном приеме в резиденции губернатора вручены премии лучшим педагогам и подведены итоги конкурса «Лидер в образовании». Пятьдесят учителей со всех концов области получили премии губернатора и дипломы. Провел церемонию глава региона Алексей Текслер.

— Среди лауреатов этого года — разные специалисты. Одни из вас работают с малышами в детском саду, другие — со школьниками и студентами. Все вместе вы составляете единую образовательную цепочку, помогаете подрастающему поколению раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. Искренне рад, что у нас в Челябинской области так много талантливых и увлеченных профессионалов на всех уровнях образования, — сказал Текслер.

Опыт лидерам отрасли пригодится, ведь регион активно включился в национальные проекты «Образование» и «Наука».

— Уверен, общими усилиями мы выведем на новый уровень интеллектуальный и кадровый потенциал Южного Урала. Образование — это фундамент, основа, на которой строится наше общее будущее, — подчеркнул губернатор.

Дипломы лауреата премии губернатора Челябинской области получили пятьдесят лучших педагогов со всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU