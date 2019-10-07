2019-10-07T13:55:54+03:00
Общество

В Челябинске Алексей Текслер поздравил лучших учителей

В честь профессионального праздника премии из рук губернатора получили 50 педагогов
Поделиться:
Алексей Текслер поздравил с праздником учителей региона. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер поздравил с праздником учителей региона. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

На торжественном приеме в резиденции губернатора вручены премии лучшим педагогам и подведены итоги конкурса «Лидер в образовании». Пятьдесят учителей со всех концов области получили премии губернатора и дипломы. Провел церемонию глава региона Алексей Текслер.

— Среди лауреатов этого года — разные специалисты. Одни из вас работают с малышами в детском саду, другие — со школьниками и студентами. Все вместе вы составляете единую образовательную цепочку, помогаете подрастающему поколению раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. Искренне рад, что у нас в Челябинской области так много талантливых и увлеченных профессионалов на всех уровнях образования, — сказал Текслер.

Опыт лидерам отрасли пригодится, ведь регион активно включился в национальные проекты «Образование» и «Наука».

— Уверен, общими усилиями мы выведем на новый уровень интеллектуальный и кадровый потенциал Южного Урала. Образование — это фундамент, основа, на которой строится наше общее будущее, — подчеркнул губернатор.

Дипломы лауреата премии губернатора Челябинской области получили пятьдесят лучших педагогов со всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новом микрорайоне Челябинска прокладывают бордюр через детскую площадку
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам
В Челябинской области задержали рецидивиста, который три месяца назад сбежал из колонии
В Челябинске директор театра получил выговор за отмену спектакля
В Челябинске исчез дурной запах на очистных в Металлургическом районе
Жители Челябинска могут сдать незаконное оружие за деньги
В Челябинске за три года достроят 44 проблемных дома
В Челябинске полиция ищет «маньяка», напавшего на девушку в подъезде
В Челябинске подрядчика накажут за варварскую обрезку деревьев
В Челябинске перестроят режим работы светофоров
Челябинск вошел в десятку городов, где часто пользуются услугами путан
Наталья Котова требует не останавливать ремонт дорог в выходные
Туристка из Челябинска разбила голову в Турции по пути из отеля в аэропорт
Из аэропорта Челябинска в октябре пустят прямые рейсы в Ташкент
В микрорайоне Чурилово в Челябинске новую школу достроят в октябре
Жителей Челябинской области возмутила теплотрасса, которая отапливает улицу
В троллейбусах в Челябинске подешевел проезд