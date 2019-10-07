ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz Vito с выгодой до 19%

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-07T14:47:58+03:00

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ВТБ Лизинг запустил специальное предложение на приобретение Mercedes-Benz Vito. Экономия клиента может составить до 19% от рекомендованных розничных цен на автомобили 2018 года выпуска и 14% на автомобили 2019 года выпуска. Акция действует до конца октября 2019 г. Количество автомобилей ограничено.

В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

«ВТБ Лизинг работает с маркой Mercedes-Benz с 2013 года. За это время мы профинансировали приобретение почти 1300 малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Viano, Vito, Sprinter, Sprinter Classic и Citan. Модели пользуются спросом в основном у клиентов, деятельность которых связана с внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками, а также с оптовой и розничной торговлей. Их выбор обусловлен, в том числе, широкими возможностями по переоборудованию кузова и установке дополнительного оборудования, а также наличием в автомобилях системы интеллектуального управления», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.