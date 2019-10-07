В новом микрорайоне Челябинска прокладывают бордюр через детскую площадку

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-07T14:10:12+03:00

Чтобы привести двор в соответствии с генпланом, пришлось забирать инфраструктуру у пешеходов

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Жители микрорайона «Академ» сфотографировали как во дворе дома Молодогвардейцев, 74 прокладывают бордюр. Строители мостят его прямо через детскую площадку. Жертвой рабочих уже пало одно баскетбольное кольцо. Местные опасаются, что реконструкция может уничтожить и другую инфраструктуру.

— Закладывается бордюр через детскую площадку и тротуар, баскетбольное кольцо уже убрали. Вопрос: это так и должно быть?, — вопрошает один из местных жителей в соцсетях.

Директор местной УК Артем Клименко сообщил сайту «Челябинск Сегодня», что огороженную часть действительно придется асфальтировать. На этом месте будет проложен пожарный выезд из строящегося садика.

— Были два кольца, одно из них пало жертвой генплана. Это вынужденная необходимость, к сожалению. Там проходит пожарный выезд. Под него управляющая компания убрала часть ограждения и порядка 10 кустиков кизильника. Мы их пересадили, чтобы они не пострадали при прокладке этой дороги, — рассказал руководитель УК.

Стройку детского сада завершат в следующем году. В управляющей компании уточнили, что если жителям действительно нужно баскетбольное кольцо, то его можно вернуть, только на другое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU