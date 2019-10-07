2019-10-07T16:42:51+03:00
Общество

Жители Челябинска гадают над новым абстрактным граффити на фасаде многоэтажки

Горожане пытаются понять, что изображено на гигантском рисунке
Валентина ВАГАНОВА
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А вы сразу поняли, что изображено на рисунке?А вы сразу поняли, что изображено на рисунке?Фото: СОЦСЕТИ
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Граффити-художники расписывают фасад дома по адресу Кирова, 7. Огромный рисунок с кругами сразу привлек внимание челябинцев. Вот только, что именно изобразили райтеры, горожанам непонятно.

— А что это нарисовано? — пишут челябинцы в соцсетях.

Разобраться в замысле панно помогли сами авторы граффити.

— На фасаде изображена птица свиристель в авторском графическом исполнении. Красные круги — это ягода калина. Дом же стоит на пересечении улиц Кирова и Калинина. Рисунок разработали дизайнеры компании GraffitiRussia. В данный момент граффити не закончено. Возможно, поэтому еще не понятно, что изображено, — рассказал изданию Hornews.com один из основателей проекта GraffitiRussia Дмитрий Кольцо.

Фасады челябинских домов художники расписывают в рамках фестиваля Ural Art Summer. На сегодняшний день в городе — восемь огромных граффити.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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