Жители Челябинска гадают над новым абстрактным граффити на фасаде многоэтажки
Граффити-художники расписывают фасад дома по адресу Кирова, 7. Огромный рисунок с кругами сразу привлек внимание челябинцев. Вот только, что именно изобразили райтеры, горожанам непонятно.
— А что это нарисовано? — пишут челябинцы в соцсетях.
Разобраться в замысле панно помогли сами авторы граффити.
— На фасаде изображена птица свиристель в авторском графическом исполнении. Красные круги — это ягода калина. Дом же стоит на пересечении улиц Кирова и Калинина. Рисунок разработали дизайнеры компании GraffitiRussia. В данный момент граффити не закончено. Возможно, поэтому еще не понятно, что изображено, — рассказал изданию Hornews.com один из основателей проекта GraffitiRussia Дмитрий Кольцо.
Фасады челябинских домов художники расписывают в рамках фестиваля Ural Art Summer. На сегодняшний день в городе — восемь огромных граффити.
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ИСТОЧНИК KP.RU