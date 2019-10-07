2019-10-07T19:33:23+03:00
Спорт

Два быстрых гола решили судьбу матча «Трактор» — «Автомобилист»

Челябинцы уступили в Екатеринбурге, пропустив пару шайб в течение одной минуты, и одну — в пустые ворота
Алексей МИКУШИН
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Челябинцы уступили екатеринбуржцам со счетом 0:3. Фото: ХК «Автомобилист».Челябинцы уступили екатеринбуржцам со счетом 0:3. Фото: ХК «Автомобилист».
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Черно-белые уже на протяжении девяти матчей кряду не могут одолеть «Авто». И сегодня, 7 октября «Трактор» не смог ничего противопоставить клубу из Екатеринбурга.

В гостях челябинцы уступили со счетом 0:3. Две первые шайбы — Секстон и Доус забросили в начале третьего периода в течение одной минуты. «Медведи» бросились отыгрываться, но, в конце тайма заменив вратаря на шестого полевого игрока, получили третью шайбу в свои ворота.

Такой провал в третьем периоде связан, судя по статистике, с тем, что чекно-белые смогли бросить по воротам только четыре раза, а хозяева 11. Почти в три раза больше.

После поражения от «Автомобилиста» «Трактор» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

В среду, 9 октября «Трактор» начинает очередную домашнюю серию с московским «Динамо» (начало в 19.00). После этого 12 и 14 октября челябинцы сыграют с «Адмиралом» и рижским «Динамо».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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