В минэкологии назвали причину появления дыма и запаха гари в Челябинске
Южноуральцы с воскресенья, 6 октября, жалуются на запах гари в воздухе. Едкий запах и дымку заметили жители Коркино, Еманжелинска, Копейска, а также нескольких районов Челябинска. В Министерстве экологии по Челябинской области объяснили причину их появления.
— Одной из основных причин задымленности и запаха гари являются пожары на полях и землях сельхозназначения со стороны Еткуля, Еманжелинска и Сосновского района, дым от которых с южным ветром достигает Челябинска, — сообщили в ведомстве.
В минэкологии также добавили, что в ближайшие дни ожидаются дожди, поэтому запах гари и дымка должны рассеяться.
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ИСТОЧНИК KP.RU