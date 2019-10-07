В минэкологии назвали причину появления дыма и запаха гари в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:57 2019-10-07T20:04:38+03:00

В соседних городах пожары, от них и пришел дым. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Южноуральцы с воскресенья, 6 октября, жалуются на запах гари в воздухе. Едкий запах и дымку заметили жители Коркино, Еманжелинска, Копейска, а также нескольких районов Челябинска. В Министерстве экологии по Челябинской области объяснили причину их появления.

— Одной из основных причин задымленности и запаха гари являются пожары на полях и землях сельхозназначения со стороны Еткуля, Еманжелинска и Сосновского района, дым от которых с южным ветром достигает Челябинска, — сообщили в ведомстве.

В минэкологии также добавили, что в ближайшие дни ожидаются дожди, поэтому запах гари и дымка должны рассеяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU