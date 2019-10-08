В Челябинске назначили членов комиссии по выборам мэра города
В Челябинске начался прием документов от кандидатов на пост главы города. Накануне глава региона Алексей Текслер назначил членов конкурсной комиссии.
В нее вошли: представитель Заксобрания Анатолий Брагин, заместитель губернатора Анатолий Векшин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин и начальник управления внутренней политики правительства Челябинской области Виталий Шиков.
— Основная задача — произвести качественный отбор претендентов, — отметил Алексей Текслер.
Помимо людей, назначенных губернатором, решение будут принимать депутаты Челябинской гордумы Галина Киреева, Олег Иванов, Денис Лапотышкин и Олег Толмачев.
Прием документов продлится до 21 октября. Сам конкурс состоится 12 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU