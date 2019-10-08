Бабье лето в Челябинске сменится резким похолоданием и дождями

СЕГОДНЯ 06:22 2019-10-08T06:23:35+03:00

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Осень подарила челябинцам много по-летнему теплых дней, но невозможного от нее ждать не стоит. Завтра, 9 октября, начнется похолодание. Причем, резкое. С +18 градусов Цельсия столбик термометра упадет сразу до +13. В пятницу, 11 октября, днем будет +11, а ночью — всего +1.

Вместе с похолоданием начнутся дожди. По прогнозам синоптиков, они будут идти каждый день всю ближайшую неделю.

Это к нам идет циклон, который уже принес холода в Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Там автомобилисты уже начали переобуваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU