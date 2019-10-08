Бабье лето в Челябинске сменится резким похолоданием и дождями
Осень подарила челябинцам много по-летнему теплых дней, но невозможного от нее ждать не стоит. Завтра, 9 октября, начнется похолодание. Причем, резкое. С +18 градусов Цельсия столбик термометра упадет сразу до +13. В пятницу, 11 октября, днем будет +11, а ночью — всего +1.
Вместе с похолоданием начнутся дожди. По прогнозам синоптиков, они будут идти каждый день всю ближайшую неделю.
Это к нам идет циклон, который уже принес холода в Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Там автомобилисты уже начали переобуваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU