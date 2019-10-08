Житель Челябинской области ищет девушку-таксиста, которой оставил свой iPhone
У молодого человека не нашлось денег на оплату поездки, и он оставил в залог свой смартфон. А вот спросить контакты для областной связи, судя по всему забыл.
— Обращаюсь к девушке — водителю Renault Logan темного цвета, подвозившей подвыпившего парня на адрес: Наумкина, 90. Так как денег у него с собой не было, в залог был оставлен iPhone 4s, — написал анонимный автор в группе «Черное&Белое Магнитогорск»
Он просит девушку-таксиста связаться с владельцем по номеру из СМС-сообщения, которое было отправлено на телефон.
— В вашей конторе разбираться не хотят, — отметил он.
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