В Челябинской области экипаж ДПС попал в аварию

СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-08T07:02:54+03:00

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ДТП произошло в Магнитогорске, на Советской, 58а, около 20:30. Столкнулись патрульная машина и белый Volkswagen Golf.

— Просьба помочь с записью регистратора, если есть у кого, — пишет водитель иномарки.

В комментариях очевидцы пишут, что сотрудники Госавтоинспекции преследовали нарушителей.

— ДПС летели по правой полосе с сиреной, горел красный, все три полосы были заняты. Менты по тормозам, их развернуло и выкинуло на левую полосу, а там «Фольц» уже стоял, вот так все было, — пишет Александр Воробьев.

В комментариях пользователи иронизируют, что водитель иномарки все равно останется виноват, и записи не найти.

КП-Челябинск направит запрос в пресс-службу областного ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU