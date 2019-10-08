Две брюнетки и блондинка обманом снимают золото с жителей Челябинской области
Жители Миасса сообщают, что в городе работают мошенницы, которые вытаскивают у прохожих на улице золото и деньги. Орудуют втроем.
— Две цыганки и одна блондинка на вид около 50 и 40 лет заговаривают зубы, вытаскивают золото и деньги прямо в центре города. Кто встретится с ними, сфотографируйте, пожалуйста, для заявления в полицию. Будем благодарны, — написала в группе «Инцидент Миасс» в ВК Анастасия Серова.
Пострадавших от женской банды оказалось немало.
— У меня с дочери 6 октября сняли золото. Заявили, но толку мало — они не местные, — прокомментировала Светлана Бутюгина.
— Нам так же сказали, но все равно камеры проверять будут, — написала Жанна Уразаева.
Мошенницы гастролируют по области, и сейчас могут «работать» уже в другом городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU