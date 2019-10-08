СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-08T07:07:39+03:00

Две брюнетки и блондинка обманом снимают золото с жителей Челябинской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Жители Миасса сообщают, что в городе работают мошенницы, которые вытаскивают у прохожих на улице золото и деньги. Орудуют втроем.

— Две цыганки и одна блондинка на вид около 50 и 40 лет заговаривают зубы, вытаскивают золото и деньги прямо в центре города. Кто встретится с ними, сфотографируйте, пожалуйста, для заявления в полицию. Будем благодарны, — написала в группе «Инцидент Миасс» в ВК Анастасия Серова.

Пострадавших от женской банды оказалось немало.

— У меня с дочери 6 октября сняли золото. Заявили, но толку мало — они не местные, — прокомментировала Светлана Бутюгина.

— Нам так же сказали, но все равно камеры проверять будут, — написала Жанна Уразаева.

Мошенницы гастролируют по области, и сейчас могут «работать» уже в другом городе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU