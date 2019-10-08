2019-10-08T07:42:01+03:00
Общество

Владимир Атаманченко возглавил ЮУ КЖСИ

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Владимир Атаманченко возглавил ЮУ КЖСИВладимир Атаманченко возглавил ЮУ КЖСИ
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В принадлежащей правительству Челябинской области (министерство имущества Челябинской области) ЮУ КЖСИ назначен новый руководитель. По решению Наблюдательного совета Акционерного Общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» генеральным директором стал Владимир Атаманченко. К обязанностям руководителя он приступил 7 октября 2019 года.

Владимир Атаманченко родился 7 октября 1980 года в городе Якутске. В 2003 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности «менеджмент организации».

Трудовую деятельность начал в 2001 году экономистом по хозрасчету государственного унитарного предприятия «Якутптицепром» Республики Саха (Якутия). 2003 — 2006 гг. — главный специалист отдела финансирования и контроля расходов бюджета департамента республиканского казначейства. 2008 — 2011 гг. — главный специалист отдела кредитования и инвестиций, отдела анализа и оценки кредитных проектов Якутского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». Затем Владимир Атаманченко работал в руководящем составе коммерческого банка ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в городе Якутске.

В родном городе Владимир Александрович входил в Депутатский корпус Государственного Собрания Республики Саха V созыва и занимал пост заместителя председателя Постоянного комитета по строительству и ЖКХ. За пять лет работы в Собрании Владимир Александрович выступил соавтором закона о градостроительной политике и закона о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от неисполнения застройщиками своих обязательств. Благодаря инициативам Владимира Атаманченко в Республике Саха также приняты законы о проведении капремонта в многоквартирных домах, льготных тарифах на энергию и водоснабжение; и определен порядок признания граждан малоимущими для предоставления жилья по договорам социального найма.

Новый руководитель пока воздерживается от комментариев и познакомится с текущей деятельностью компании и сотрудниками.

Напомним, с 8 мая до 7 октября 2019 года после ухода Натальи Салеевой исполняющим обязанности генерального директора АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» был назначен Михаил Демаков. После вступления Владимира Атаманченко в должность он вернется к прежним обязанностям заместителя генерального директора по девелопменту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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