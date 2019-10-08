В Челябинске турфирма оставила семью без отдыха, забрав 130 тыс. руб.

СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-08T07:45:38+03:00

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Компания RUTUR оставила без путевок как минимум пять клиентов — именно столько несостоявшихся туристов обратились с заявлениями в полицию. Как рассказал один из пострадавших, он купил путевку в Таиланд на конец августа для своей семьи. Все пошло не так с самого начала: путевка подорожала со 100 тыс. руб. до 120 тыс. руб., а по факту с карты сняли еще на 10 тыс. руб. больше.

За три дня до вылета директор турфирмы сообщила, что рейс отменили. Но каково было удивление главы семейства, когда родственники из Кургана, которые должны были отправиться вместе с ними, сказали, что вылет состоится. В RUTUR начали говорить про овербукинг и предложили полететь через две недели. Перенести отпуск семья уже не смогла и потребовала вернуть деньги, но средства так и не перевели.

Директор RUTUR Алена Кирюхина заявила, что данная ситуация произошла из-за ошибочных решений, принятых ею год назад, пообещав компенсировать ущерб клиентам.

— Понятно, что компенсировать им испорченный отпуск уже не в моих силах, да и ни в чьих, но речь идет хотя бы о возврате денежных средств. Единственное — это будет не быстро, в определенные сроки, и с каждым конкретно я это согласовываю, — цитирует Алену Кирюхину 74.ru. — Я не прячусь, с каждым клиентом встречаюсь лично.

Бывшие сотрудники фирмы говорят, что дела пошли под откос год назад, после банкротства посреднической сети «Росстур», через которую челябинская компания бронировала поездки у туроператоров. Несмотря на это, клиентам продавали путевки. Работники фирмы не получали зарплату месяцами, а вскоре директор начала обвинять их, что они плохо работают. По оценкам одной из сотрудниц, ей должны около 100 тыс. руб. Теперь фирма начала банкротиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU