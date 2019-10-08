2019-10-08T08:06:00+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали маньяка, напавшего на девушку в подъезде

Мужчину узнали благодаря видео с домофона
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Злоумышленник забежал за девушкой в подъезд. Кадр с видеоЗлоумышленник забежал за девушкой в подъезд. Кадр с видео
Изменить размер текста:

Установить личность мужчины помогла видеозапись с домофона. Сейчас с ним работают следователи. По факту нападения возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Маньяку грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, инцидент произошел 5 октября около 4:00 на проспекте Победы, 291. Фото и видео начали распространять по соцсетям. На кадрах видно, как в девушка зашла в подъезд. Следом за ней в приоткрытую дверь вбежал мужчина.

— Мужчина сначала избил женщину, а после хотел изнасиловать, но не смог. На крик челябинки выбежали соседи и спугнули злоумышленника. Он совершил еще несколько нападений на Северо-Западе, — сообщают горожане.

Житель Челябинска напал на девушку в подъезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности данной истории или стали жертвой этого мужчины?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский секс-символ возвращается в «Трактор»
В Челябинской области осудили главу села, прославившегося избиением подростков
Девочке из-за рака запретили двигаться, но она встала и вышла на сцену
Пьяная компания на иномарке устроила смертельное ДТП под Челябинском
Родившая в Турции жительница Челябинска должна врачам 1,3 млн рублей
В Челябинске пешеходы игнорируют новый светофор на остановке, где КамАЗ сбил девушку
Сотрудников трудовой инспекции в Челябинске подозревают в получении взяток на 1 млн
В Челябинске турфирма оставила семью без отдыха, забрав 130 тыс. руб.
Владимир Атаманченко возглавил ЮУ КЖСИ
Две брюнетки и блондинка обманом снимают золото с жителей Челябинской области
В Челябинской области экипаж ДПС попал в аварию
Дорогой свадебный торт развалился прямо на глазах у молодоженов в Челябинске
Житель Челябинской области ищет девушку-таксиста, которой оставил свой iPhone
Бабье лето в Челябинске сменится резким похолоданием и дождями
В Челябинске назначили членов комиссии по выборам мэра города
Путин помог исполнить последнее желание 19-летней жительницы Челябинска
В минэкологии назвали причину появления дыма и запаха гари в Челябинске
Два быстрых гола решили судьбу матча «Трактор» — «Автомобилист»
Жители Челябинска гадают над новым абстрактным граффити на фасаде многоэтажки