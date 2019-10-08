В Челябинске задержали маньяка, напавшего на девушку в подъезде
Установить личность мужчины помогла видеозапись с домофона. Сейчас с ним работают следователи. По факту нападения возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Маньяку грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, инцидент произошел 5 октября около 4:00 на проспекте Победы, 291. Фото и видео начали распространять по соцсетям. На кадрах видно, как в девушка зашла в подъезд. Следом за ней в приоткрытую дверь вбежал мужчина.
— Мужчина сначала избил женщину, а после хотел изнасиловать, но не смог. На крик челябинки выбежали соседи и спугнули злоумышленника. Он совершил еще несколько нападений на Северо-Западе, — сообщают горожане.
Житель Челябинска напал на девушку в подъезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU