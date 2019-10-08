Сотрудников трудовой инспекции в Челябинске подозревают в получении взяток на 1 млн

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-08T09:59:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске задержали троих сотрудников трудовой инспекции по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с 2013 до начала 2019 года чиновники принуждали предпринимателей заключать договоры на обучение сотрудников со своими взяткодателями. Кроме того, они брали деньги за общее покровительство.

— Возбуждено уголовные дела в отношении двух сотрудников инспекции труда, подозреваемых в получении взятки и двух представителей коммерческих организаций, подозреваемых в даче взятки, — прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Накануне силовики провели обыски с участием ОМОН и СОБР. Изъяты документы. Как пишет Znak.com, задержанные занимают должности на уровне начальников отделов. По информации издания, деньги передала компания «Учебный центр безопасности труда».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этого дела?

Расскажите нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU