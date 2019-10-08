В Челябинске пешеходы игнорируют новый светофор на остановке, где КамАЗ сбил девушку

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-08T08:56:51+03:00

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Накануне на остановке «Улица Тепличная» по проспекту Победы заработал новый светофор. Именно там 20 сентября, грузовик, вылетел на металлическое ограждение и подмял под себя молодую женщину.

В организации СМЭУ ГАИ, которая отвечает за дорожные знаки и светофоры в городе, рассказали, что установку электронного регулировщика планировали давно и даже сделали это раньше срока.

— По плану он должен был появиться до начала декабря. Случай с девушкой, которая погибла после ДТП на этом пешеходном переходе, — не единственный, до этого под колеса на том же месте попала пенсионерка, — цитирует 74.ru директора СМЭУ ГАИ Игоря Беляшова.

Также на остановке поменяли схему движения. Одну зебру убрали и поставили ограждение. Пешеходы пока не замечают светофор и пытаются перебежать дорогу перед автомобилями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733195" frameborder="0"></iframe> Грузовик сбил женщину в Челябинске.Видео: Анастасия Соломина

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ИСТОЧНИК KP.RU