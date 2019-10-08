В Челябинске пешеходы игнорируют новый светофор на остановке, где КамАЗ сбил девушку
Накануне на остановке «Улица Тепличная» по проспекту Победы заработал новый светофор. Именно там 20 сентября, грузовик, вылетел на металлическое ограждение и подмял под себя молодую женщину.
В организации СМЭУ ГАИ, которая отвечает за дорожные знаки и светофоры в городе, рассказали, что установку электронного регулировщика планировали давно и даже сделали это раньше срока.
— По плану он должен был появиться до начала декабря. Случай с девушкой, которая погибла после ДТП на этом пешеходном переходе, — не единственный, до этого под колеса на том же месте попала пенсионерка, — цитирует 74.ru директора СМЭУ ГАИ Игоря Беляшова.
Также на остановке поменяли схему движения. Одну зебру убрали и поставили ограждение. Пешеходы пока не замечают светофор и пытаются перебежать дорогу перед автомобилями.
Грузовик сбил женщину в Челябинске.Видео: Анастасия Соломина
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ИСТОЧНИК KP.RU