2019-10-08T09:23:12+03:00
Общество

Родившая в Турции жительница Челябинска должна врачам 1,3 млн рублей

На момент выписки удалось собрать половину от нужной суммы
Лидия ПЕСКОВА
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малыш окреп и летит домой.малыш окреп и летит домой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Государственная клиника в Анталии выставила окончательный счет за реабилитацию малыша, рожденного женщиной из Челябинска на отдыхе раньше срока. Полтора месяца нахождения в клинике обойдутся семье в 1,3 млн рублей.

Малыш и мама уже готовятся к перелету в Челябинск. Но семье Михайловых остается решить один финансовый вопрос. Читатели «Комсомолки», губернатор Челябинской области, мэрия Челябинска и благотворительный фонд «Родная» смогли собрать 700 тысяч рублей. Для полного расчета с клиникой не хватает еще 700 тысяч.

— Сбор денег остановлен. У многих, кто пишет комментарии к публикациям о рождении сына, негативный настрой. Я уже многого начитался о себе, о жене. Спасибо всем, кто помог. Но дальше будет искать выход сами, — рассказал отец семейства Дмитрий Михайлов.

Ожидается, что ребенок и мама прилетят в Челябинск в ночь на среду, 9 октября.

— Организацией перелета занимаются наши коллеги из федерального ведомства. В полете мальчика будет сопровождать московский реаниматолог. А в Челябинске, у трапа, его встретит местная реанимационная бригада. Дальнейшим лечением и реабилитацией малыша займутся доктора Челябинской областной детской больницы, — рассказала заместитель начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям областного минздрава Эльвира Домрачева.

Напомним, чета Михайловых отдыхала в Турции. Неожиданно у беременной супруги отошли воды, 18 августа ее экстренно прокесарили. Ребенок родился раньше срока весом чуть более килограмма, его сразу же поместили в реанимацию.

Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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