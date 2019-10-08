Родившая в Турции жительница Челябинска должна врачам 1,3 млн рублей
Государственная клиника в Анталии выставила окончательный счет за реабилитацию малыша, рожденного женщиной из Челябинска на отдыхе раньше срока. Полтора месяца нахождения в клинике обойдутся семье в 1,3 млн рублей.
Малыш и мама уже готовятся к перелету в Челябинск. Но семье Михайловых остается решить один финансовый вопрос. Читатели «Комсомолки», губернатор Челябинской области, мэрия Челябинска и благотворительный фонд «Родная» смогли собрать 700 тысяч рублей. Для полного расчета с клиникой не хватает еще 700 тысяч.
— Сбор денег остановлен. У многих, кто пишет комментарии к публикациям о рождении сына, негативный настрой. Я уже многого начитался о себе, о жене. Спасибо всем, кто помог. Но дальше будет искать выход сами, — рассказал отец семейства Дмитрий Михайлов.
Ожидается, что ребенок и мама прилетят в Челябинск в ночь на среду, 9 октября.
— Организацией перелета занимаются наши коллеги из федерального ведомства. В полете мальчика будет сопровождать московский реаниматолог. А в Челябинске, у трапа, его встретит местная реанимационная бригада. Дальнейшим лечением и реабилитацией малыша займутся доктора Челябинской областной детской больницы, — рассказала заместитель начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям областного минздрава Эльвира Домрачева.
Напомним, чета Михайловых отдыхала в Турции. Неожиданно у беременной супруги отошли воды, 18 августа ее экстренно прокесарили. Ребенок родился раньше срока весом чуть более килограмма, его сразу же поместили в реанимацию.
Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU