Пьяная компания на иномарке устроила смертельное ДТП под Челябинском
Погиб пенсионер
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Авария произошла накануне днем на 10 км. дороги станция Муслюмово — Саккулово — подъезд к Екатеринбургу. 63-летний водитель Nissan Almera не справился с управлением и улетел в кювет.
66-летний пассажир скончался на месте. Еще двоих человек, находившихся в салоне, а также самого водителя увезли в больницу.
— В салоне автомобиля находились бутылки со спиртным присутствовал характерный запах алкоголя, — отмечают в областном ГИБДД.
Оказалось, что все пострадавшие были пьяны. Сейчас полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU