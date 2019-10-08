2019-10-08T10:20:46+03:00
Происшествия

Пьяная компания на иномарке устроила смертельное ДТП под Челябинском

Погиб пенсионер
Ирина Фадюшина
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Фото: Управление ГИБДД по Челябинской областиФото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Авария произошла накануне днем на 10 км. дороги станция Муслюмово — Саккулово — подъезд к Екатеринбургу. 63-летний водитель Nissan Almera не справился с управлением и улетел в кювет.

66-летний пассажир скончался на месте. Еще двоих человек, находившихся в салоне, а также самого водителя увезли в больницу.

— В салоне автомобиля находились бутылки со спиртным присутствовал характерный запах алкоголя, — отмечают в областном ГИБДД.

Оказалось, что все пострадавшие были пьяны. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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