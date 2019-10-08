В Челябинской области осудили главу села, прославившегося избиением подростков

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-08T10:36:15+03:00

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Главу Фершампенуаза Егора Шукшина, ранее избежавшего наказания за нападение на подростков, приговорили к трем годам лишения свободы за растрату и преднамеренное банкротство муниципального предприятия. Правда только условно.

В 2017 году чиновник принял работы по ремонту дороги и моста, которые были сделаны только на бумаге, а деньги — более 250 тыс. руб. — забрал себе. Двумя годами ранее он начал банкротить МУП «ЖКХ с. Фершампенуаз», чтобы не платить по кредитам.

— В ходе расследования уголовного дела обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, — сообщили в прокуратуре области. — Гражданский иск прокурора о возмещении ущерба в сумме свыше 250 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме.

В ближайшие несколько лет Егор Шукшин не сможет занимать посты в органах власти.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, 10 июля силовики нагрянули домой к Егору Шукшину. По словам очевидцев, высокопоставленного чиновника вывели на улицу уже в наручниках. Три года назад чиновник из Нагайбакского района уже попадал в поле зрения силовиков. Тогда Егор Шукшин засветился в скандале с нападением на трех подростков. Ему грозил срок от трех до 10 лет лишения свободы. Но дело закрыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU