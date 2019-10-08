2019-10-08T12:49:17+03:00
Спорт

Челябинский секс-символ возвращается в «Трактор»

Соня Гудим будет вести шоу для болельщиков
Ирина Фадюшина
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Соня будет вести интерактивное шоу «Гудим с Гудим!»Соня будет вести интерактивное шоу «Гудим с Гудим!»
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О возвращении экс-ведущей микст-зоны хоккейный клуб объявил на своей странице в соцсети.

— Этот момент настал! В тысячах комментариев ее молили вернуть, скандальные интервью из микст-зоны расходились на цитаты, а образы волновали воображение сильнее, чем «фильмы для взрослых», — написали на странице ХК «Трактор»

Соня Гудим будет проводить новое интерактивное шоу «Гудим с Гудим!»

"Гудим с Гудим" Видео нового интерактивного шоу в ХК "Трактор".

— Любой болельщик может попасть в него — достаточно просто прийти на матч. И уже ты, на вопрос «Что происходит?», сможешь ответить Соне «Да ниче, все нормально», — отмечают в хоккейном клубе черно-белых.

Соня Гудим стала известной в интернете несколько лет назад: вела популярный блог о ЗОЖ, делились житейскими историями подруг и выкладывала свои фотосессии. Затем челябинку пригласили в «Трактор», где она отработала два сезона.

По слухам одной из причин увольнения стало интервью с хоккеистом Данилом Мамаевым, где она задала ему неудобный вопрос.

Этим летом бьюти-блогер снова засветилась в СМИ: ее заметили на выступлении главы Челябинской области Алексея Текслера.

Скандальное видео, из-за которого блогер Соня Гудим ушла из "Трактора".

ИСТОЧНИК KP.RU

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