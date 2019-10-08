Челябинский секс-символ возвращается в «Трактор»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-08T12:49:17+03:00

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О возвращении экс-ведущей микст-зоны хоккейный клуб объявил на своей странице в соцсети.

— Этот момент настал! В тысячах комментариев ее молили вернуть, скандальные интервью из микст-зоны расходились на цитаты, а образы волновали воображение сильнее, чем «фильмы для взрослых», — написали на странице ХК «Трактор»

Соня Гудим будет проводить новое интерактивное шоу «Гудим с Гудим!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736550" frameborder="0"></iframe> "Гудим с Гудим" Видео нового интерактивного шоу в ХК "Трактор".

— Любой болельщик может попасть в него — достаточно просто прийти на матч. И уже ты, на вопрос «Что происходит?», сможешь ответить Соне «Да ниче, все нормально», — отмечают в хоккейном клубе черно-белых.

Соня Гудим стала известной в интернете несколько лет назад: вела популярный блог о ЗОЖ, делились житейскими историями подруг и выкладывала свои фотосессии. Затем челябинку пригласили в «Трактор», где она отработала два сезона.

По слухам одной из причин увольнения стало интервью с хоккеистом Данилом Мамаевым, где она задала ему неудобный вопрос.

Этим летом бьюти-блогер снова засветилась в СМИ: ее заметили на выступлении главы Челябинской области Алексея Текслера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736547" frameborder="0"></iframe> Скандальное видео, из-за которого блогер Соня Гудим ушла из "Трактора".

ИСТОЧНИК KP.RU