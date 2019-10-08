Эксперты заявили, что мусорная реформа в Челябинской области опирается на устаревшие данные

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-08T11:07:08+03:00

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Эксперты Общероссийского народного фронта обнаружили, что схема по обращению с отходами основана на устаревших данных, пишет «Курс дела». Так, например, по документам в 2014 году в регионе ликвидировали на 5% больше отходов, чем произвели.

— В одной из таблиц обнаружились сведения 2007 года. Почему чиновники ориентируются на устаревшие данные? При этом в проекте отражены данные только до 2017 г. Это говорит о том, что последующие исследования по годам не проводили, — заявил эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Общественники считают, что проект территориальной схемы не соответствует заявленным критериям и не отображает реальные финансовые показатели. Активисты уже написали обращение к главе региона Алексею Текслеру с просьбой поручить министру экологии разработать новый проект. По их мнению, необходимо изучить данные регоператора, который уже более полутора лет занимается вывозом мусора в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU