В Челябинске жильцы элитного дома с бассейном жалуются на отсутствие горячей воды и тепла

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-08T11:13:02+03:00

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Жильцы элитного дома «Гагарин Резиденс», который расположен на улице Лесопарковой, 8, уже несколько месяцев живут без горячей воды и без отопления.

Дом, построенный на территории Городского бора как «дом отдыха с подземной стоянкой» сдали еще в конце декабря. Зимой владельцы элитных квартир делали там ремонт, а летом начали переезжать. Но горячую воду на этажах до сих пор не дали. Отопление также не включено.

Застройщик, компания «Концепт Строй», заявляет, что тепло и горячую воду жильцам включат на днях. Однако в компании «УСТЭК-Челябинск» не разделяют оптимизма застройщика. Здесь говорят, что «Концепт Строй» все еще не заключил договор на обслуживание дома и не получил необходимые технические разрешения.

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ИСТОЧНИК KP.RU