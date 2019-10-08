Пещеру Али-Бабы отыскали под Челябинском

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-08T11:49:15+03:00

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В соцсетях обсуждают таинственную пещеру, которую обнаружили неподалеку от озера Еловое в Челябинской области. Находку сделал грибник. Грот окрестили пещерой Али-Бабы. Об этом пишет информационный портал «Медиазавод».

Одни считают, что находка напоминает погребальный комплекс древних. Вход в пещеру завален. Ученые именуют такие сооружения дольменами. Четыре каменные плиты выполняют роль стен, а пятая кладется сверху как крыша. Самые популярные в регионе дольмены на острове Веры посреди озера Тургояк.

— В уральских лесах люди, как правило, даже не археологи, натыкаются на разнокалиберные сооружения. Обычно это небольшие домики. У всех дольменов одна слабость: они не датированы. Ученые не воспринимают сооружения как 100% древние. Человеку, который нашел дольмен, нужно передавать информацию археологам. По фот ученые не смогут дать комментарий, — рассказал доктор исторических наук Николай Виноградов.

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ИСТОЧНИК KP.RU