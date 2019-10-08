На пятый день смога промышленников из Челябинска вызвали на ковер к министру

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-08T11:46:18+03:00

В Челябинске уже пятый день НМУ. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Во вторник, 8 октября, представители крупных промышленных предприятий Челябинска собрались, чтобы обсудить планы по снижению выбросов в атмосферу. Совещание проходило в областном министерстве экологии.

— В Челябинске уже пять дней стоят НМУ. Промышленные предприятия уже снизили выбросы в атмосферу более чем на 20%. Помимо этого, ЧЭМК приостановил два плавильных агрегата, что позволило снизить выбросы еще на 10%. ЧМК дополнительно приостановил электропечи, конвектор и доменную печь. В результате снижение составило около 30%.

Передвижные лаборатории взяли пробы в Калининском, Ленинском и Центральном районах. Превышения вредных веществ не нашли.

В среду синоптики обещают усиление ветра. Режим НМУ могут снять.

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ИСТОЧНИК KP.RU