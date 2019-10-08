«Не продавай. Помоги купить» — форум в Челябинске соберет сотни компаний города

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-08T13:44:51+03:00

10 октября в Челябинске руководители, продавцы и маркетологи научатся вести переговоры и работать с инструментами

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Собственники бизнеса, директора, менеджеры, маркетологи, специалисты сферы продаж на форуме смогут получить новые знания, обменяться практическим опытом, посмотреть на свой бизнес со стороны, найти «черные дыры», через которые утекает прибыль. Это уникальная возможность прокачать навыки переговоров, продаж и работы с современными инструментами.

На форуме выступят и ответят на ваши вопросы специалисты компаний 1С-Битрикс, Mail.Ru Group, МТС, МойСклад, Аспро, а также бизнес-тренер Игорь Феоктистов, тренер-эксперт чемпионских продаж Инна Попова-Левина и соучредитель SMM-агентства Сергей Полторак.

Цифровой форум «Территория продаж» (основные темы):

— как не упустить ни одной заявки и возвращать клиентов

— как провести переговоры по сделке на 150 тыс., чтобы клиент не сорвался.

— приемы для аппетитного коммерческого предложения.

— фишки по работе с клиентами и инструменты для взрывных продаж.

10 октября. Челябинск. Конгресс-холл «Центр международной торговли», пр. Ленина, 35. Участие бесплатное.

Регистрация:

Дополнительную информацию можно получить в компании «Аспро» — 8 904 978 77-17, marketing@aspro.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU