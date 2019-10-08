2019-10-08T14:38:58+03:00
Общество

Катались с друзьями и разбились: в Нязепетровске сирота стал жертвой резонансного ДТП

Парень больше двух недель провел в коме и сейчас нуждается в дорогостоящей реабилитации
Валентина ВАГАНОВА
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Александру всего 24 года, вся жизнь впереди. И у него есть все шансы прожить ее полноценно. Фото героев публикацииАлександру всего 24 года, вся жизнь впереди. И у него есть все шансы прожить ее полноценно. Фото героев публикации
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Жители Нязепетровска всем городом собирают деньги для 24-летнего Александра Шлемина. 30 августа парень вместе со знакомыми попал в серьезное ДТП — «девятка», полная пассажиров, на скорости врезалась в бетонный столб. Из пяти человек пострадал только Александр. Удар пришелся как раз на ту сторону, где он сидел. 18-летняя автомобилистка с места аварии сбежала.

Фото с места ДТП. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Фото с места ДТП.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Саша получил многочисленные переломы и серьезную травму головы. Несколько часов на операционном столе, трепанация черепа, удаление гематомы — медики буквально вытащили его с того света.

Такие листовки висят по всему Нязепетровску. Фото героев публикации

Такие листовки висят по всему Нязепетровску. Фото героев публикации

Состояние было настолько тяжелым, что Александра после операции даже не рискнули транспортировать в Челябинск — мог не доехать. Его доставили в областную больницу лишь через несколько дней на реанимобиле. Дальше реанимация, 17 дней в коме. Когда Саша пришел в себя он не узнавал родных.

Саша с сестрой Кристиной (в середине) и ее супругом. Фото героев публикации

Саша с сестрой Кристиной (в середине) и ее супругом. Фото героев публикации

Сейчас страшное позади. Но чтобы вернуться к прежней жизни, парню придется заново учиться ходить, говорить, держать ложку и прочее. На реабилитацию и лечение нужны большие деньги, которых у семьи нет. У Саши из близких родственников только сестра Кристина, родители погибли, когда он еще был ребенком.

— Как только появятся глотательные рефлексы, мы отправим Сашу в реабилитационный центр. Продолжительность пребывания там будет зависеть от его состояния. Сутки стоят 11 600 руб. Я готовлю документы, будем обращаться в благотворительные фонды, но нас сразу предупредили, даже если они рассмотрят заявку, на сбор нужно время. А реабилитацию нужно начать как можно быстрее, — рассказала КП-Челябинск Кристина Черняева.

КАК ПОМОЧЬ?

Реквизиты для помощи Александру Шлемину 5484720019136008 Сбербанк, Юлия Х. (близкая подруга семьи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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