Катались с друзьями и разбились: в Нязепетровске сирота стал жертвой резонансного ДТП

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-08T14:38:58+03:00

Александру всего 24 года, вся жизнь впереди. И у него есть все шансы прожить ее полноценно. Фото героев публикации

Парень больше двух недель провел в коме и сейчас нуждается в дорогостоящей реабилитации

Изменить размер текста: A A

Жители Нязепетровска всем городом собирают деньги для 24-летнего Александра Шлемина. 30 августа парень вместе со знакомыми попал в серьезное ДТП — «девятка», полная пассажиров, на скорости врезалась в бетонный столб. Из пяти человек пострадал только Александр. Удар пришелся как раз на ту сторону, где он сидел. 18-летняя автомобилистка с места аварии сбежала.

Фото с места ДТП.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Саша получил многочисленные переломы и серьезную травму головы. Несколько часов на операционном столе, трепанация черепа, удаление гематомы — медики буквально вытащили его с того света.

Такие листовки висят по всему Нязепетровску. Фото героев публикации

Состояние было настолько тяжелым, что Александра после операции даже не рискнули транспортировать в Челябинск — мог не доехать. Его доставили в областную больницу лишь через несколько дней на реанимобиле. Дальше реанимация, 17 дней в коме. Когда Саша пришел в себя он не узнавал родных.

Саша с сестрой Кристиной (в середине) и ее супругом. Фото героев публикации

Сейчас страшное позади. Но чтобы вернуться к прежней жизни, парню придется заново учиться ходить, говорить, держать ложку и прочее. На реабилитацию и лечение нужны большие деньги, которых у семьи нет. У Саши из близких родственников только сестра Кристина, родители погибли, когда он еще был ребенком.

— Как только появятся глотательные рефлексы, мы отправим Сашу в реабилитационный центр. Продолжительность пребывания там будет зависеть от его состояния. Сутки стоят 11 600 руб. Я готовлю документы, будем обращаться в благотворительные фонды, но нас сразу предупредили, даже если они рассмотрят заявку, на сбор нужно время. А реабилитацию нужно начать как можно быстрее, — рассказала КП-Челябинск Кристина Черняева.

КАК ПОМОЧЬ?

Реквизиты для помощи Александру Шлемину 5484720019136008 Сбербанк, Юлия Х. (близкая подруга семьи).

ИСТОЧНИК KP.RU