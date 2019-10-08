Алексей Текслер включается в спасение реликтовых озер области

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-08T12:28:56+03:00

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В резиденции главы региона сейчас идет совещание по сохранению озер на Южном Урале. В большом разговоре участвуют заместители губернатора, министры. Приглашены экологи и общественники.

Открывая совещание, Текслер сразу подчеркнул, что на встречах с жителями Чебаркуля и Миасса он слышал тревогу о том, что в вопросе бережного отношения к уникальным озерам нет слаженной работы заинтересованных лиц и чиновников. Разрушена инженерная и коммунальная инфраструктура санаториев и домов отдыха. Забивать берега строениями дальше нельзя.

— Нетронутые участки Кисегача и Тургояка необходимо сохранить для будущих поколений. Территория, уже задействованную в рекреационной и туристической деятельности, нужно привести в цивилизованное состояние, — подчеркнул губернатор.

Озерам нужен охранный статус. Например, предлагает губернатор, вокруг водоемов можно организовать природные парки, чтобы управлять ситуацией.

— По итогам инвентаризации объектов хозяйственной деятельности необходимо найти компромиссное решение по земельным вопросам, связанным с землями Министерства обороны, в целях развития курорта Кисегач. Я лично готов подключиться, — подчеркнул Текслер.

— Нельзя допустить, чтобы побережье озер стало зоной массовой жилой застройки, которая потом будет продана в виде коммерческой недвижимости. Бенефициарами будет кто угодно, но не жители и гости области. А нам важно создать условия для восстановления оздоровительных и рекреационных объектов, где будут обеспечены современные технологии, экологические требования и комфорт на уровне мировых стандартов. Необходима четкая стратегия развития и согласованные действия областных и федеральных органов власти, муниципалитетов, всех заинтересованных лиц, - сказал Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU