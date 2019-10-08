Задержавшие сдачу биатлонного комплекса в Златоусте чиновники пойдут под суд

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-08T12:36:04+03:00

Тренироваться биатлонистам до сих пор негде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объект не могут достроить уже несколько лет

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Одним из доказательств плохой работы бывшего мэра Златоуста Вячеслава Жилина стал не построенный вовремя биатлонный комплекс. Специализированный стадион не смогли ввести в строй за несколько лет.

Мэрия Златоуста поручила строительство спортшколе № 1. Спортивное учреждение должно было взять на себя роль заказчика. Руководство школы не имело подобного опыта и заключило муниципальный контракт с компанией «Стройснаб» без торгов.

Недобросовестный подрядчик не использовал поступивший аванс — более 27 млн руб. В результате заказчик расторг с ним контракт в июне 2016 года. Строительство объекта до сих пор не закончено.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве биатлонного комплекса.

— По предварительным данным, должностные лица муниципального учреждения допустили неиспользование авансовых платежей в сумме более 27 млн. рублей из средств бюджета, в связи с чем строительство не было завершено в установленные сроки, — сообщает перс-служба СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU