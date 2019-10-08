Затянувшееся строительство стадиона Ишмуратовой в Златоусте обернулось уголовным делом

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-08T12:43:43+03:00

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В Златоусте расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве спортивного объекта — стадиона имени Ишмуратовой. Комплекс для тренировки биатлонистов не могут сдать в эксплуатацию уже несколько лет. Хотя на него давали мощные субсидии. Прокуратура называет цифру в 27 млн рублей — якобы эти деньги потратили без торгов.

Фигуранты дела пока не названы. Свою версию событий изложил экс-глава Златоуста Вячеслав Жилин. Его слова цитирует издание «Курс дела». Бывший чиновники уверяет, что после навета чиновников регионального минспорта, в администрацию Златоуста пришли силовики.

— Объект не был сдан вовремя. Но чья это вина? В первую очередь, того, кто отвечал за эту стройку. Кто навязал на этот объект подрядчика, который не справился с работой. Кто контролировал и осуществлял технадзор, а потом свалил всю ответственность на город. Хотя вина и ответственность, по-моему, лично на министре спорта Челябинской области. И об этом знают сегодня все. Но только дипломатично молчат, — заявил Жилин в своем фейсбуке.

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ИСТОЧНИК KP.RU