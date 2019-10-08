Оперный театр Челябинска попробует второй раз не провалить открытие сезона

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-08T13:50:31+03:00

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На минувших выходных в Челябинске должен был стартовать сезон в театре оперы и балета им. Глинки. Его итак задержали из-за реконструкции здания почти на месяц. Но первой в сезоне постановки не суждено было прозвучать.

— По техническим причинам, связанным с реконструкцией, опера «Жизнь за царя» не состоялась, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

Теперь открытие сезона перенесли на 11 октября. Покажут спектакль «Светлый ручей» — это гастроли Большого театра. В театре уверены, что все пройдет хорошо. Ведь 7 октября здесь выступал Валерий Леонтьев и все прошло замечательно. Об этом пишет сайт «Урал-пресс-информ».

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ИСТОЧНИК KP.RU