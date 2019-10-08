2019-10-08T13:50:31+03:00
Общество

Оперный театр Челябинска попробует второй раз не провалить открытие сезона

Ждут московских артистов
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Оперный театр откроет сезон 11 октября.Оперный театр откроет сезон 11 октября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На минувших выходных в Челябинске должен был стартовать сезон в театре оперы и балета им. Глинки. Его итак задержали из-за реконструкции здания почти на месяц. Но первой в сезоне постановки не суждено было прозвучать.

— По техническим причинам, связанным с реконструкцией, опера «Жизнь за царя» не состоялась, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

Теперь открытие сезона перенесли на 11 октября. Покажут спектакль «Светлый ручей» — это гастроли Большого театра. В театре уверены, что все пройдет хорошо. Ведь 7 октября здесь выступал Валерий Леонтьев и все прошло замечательно. Об этом пишет сайт «Урал-пресс-информ».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Возле аэропорта в Челябинске увеличат парковку
Первые претенденты на кресло мэра Челябинска подали документы
ВТБ Лизинг предлагает клиентам IT-решение для управления автопарком
Катались с друзьями и разбились: в Нязепетровске сирота стал жертвой резонансного ДТП
Над Тургояком запретят запускать салюты
Кино будет! В Челябинске открылся новый современный зал на 600 мест
Затянувшееся строительство стадиона Ишмуратовой в Златоусте обернулось уголовным делом
Задержавшие сдачу биатлонного комплекса в Златоусте чиновники пойдут под суд
Алексей Текслер включается в спасение реликтовых озер области
«Не продавай. Помоги купить» — форум в Челябинске соберет сотни компаний города
На пятый день смога промышленников из Челябинска вызвали на ковер к министру
Пещеру Али-Бабы отыскали под Челябинском
В Челябинске жильцы элитного дома с бассейном жалуются на отсутствие горячей воды и тепла
Эксперты заявили, что мусорная реформа в Челябинской области опирается на устаревшие данные