Первые претенденты на кресло мэра Челябинска подали документы

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-08T14:29:45+03:00

Один из кандидатов уже пытался возглавить два города Южного Урала

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Прием документов от желающих попробовать себя в качестве градоначальника стартовал вчера. Как рассказали в пресс-службе челябинской гордумы, уже поступило две заявки.

Самыми быстрыми оказались ветеран МВД, участник боевых действий Георгий Невский и начальник юридического отдела ООО «Право и Финансы» Максим Бакулин.

Максим Бакулин (слева) и Георгий Невский (справа). Фото: vk.com

За последний год Георгий Невский уже дважды выдвигался в мэры: cначала Челябинска, затем Копейска.

— Результат очевиден, но игнорировать данное мероприятие не имею права до тех пор, пока не будет возврата к прямым выборам мэра, самими горожанами, — заявил на своей странице Георгий Невский. — На новых депутатов надежды тоже пока нет, без разрешения «с верху», они будут опасаться каких-либо самостоятельных, серьезных шагов. Но, результат прошлой деятельности, а именно: уход с поста «по собственному желанию» бывшего мэра, утвержденного после аналогичного конкурса, придает сил и воодушевления! Нет ничего невозможного.

28-летний Максим Бакулин окончил ЮУрГУ в 2013 году. Является президентом строительной компании «Панем». Он дважды выдвигался на выборы депутатов Центрального райсовета, но проиграл. На выборах в этом году Максим Бакулин составил конкуренцию бывшему главврачу горбольницы №1 Дмитрию Тарасову, который стал вице-спикером гордумы.

А между тем, в Челябинске определились с членами комиссии, которые будут проводить собеседования с кандидатами на пост мэра города и выбирать главу города.

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ИСТОЧНИК KP.RU