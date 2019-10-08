ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-08T15:20:12+03:00

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ВТБ запустил в пилотном режиме мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» для приема c2b-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Новое мобильное приложение для бизнеса доступно для клиентов ВТБ, являющихся индивидуальными предпринимателями. Для подключения к новому сервису клиентам необходимо зарегистрироваться в приложении и в СБП. Пользователь «ВТБ Бизнес QR» может самостоятельно сформировать специальный графический ключ (QR-код), включающий сумму оплаты и назначение платежа, либо выбрать нужный из шаблонов в приложении. После этого формируется QR-код с реквизитами предприятия и суммой платежа на экране мобильного телефона. Покупатель сканирует QR-код приложением и совершает оплату. Денежные средства на счет продавца зачисляются практически мгновенно, а покупатель получает подтверждение успешной покупки.

В приложении «ВТБ Бизнес QR» доступен функционал выставления чека для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как самозанятые и применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Клиенты могут протестировать приложение в рабочем режиме, получив оплату за реальные покупки.

«Новый сервис, в основе которого лежат сразу две современные платежные технологии, реализован в рамках развития экосистемы цифровых услуг для бизнеса. Приоритетное расширение диджитал инструментария для клиентов определено стратегией ВТБ на ближайшие годы. Мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» упрощает прием платежей за товары и услуги, ускоряет оборот денежных средств и повышает устойчивость микробизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Приложение впервые будет продемонстрировано на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи. Пилот продлится до конца 2019 года. В этот период воспользоваться решением сможет ограниченное количество клиентов ВТБ.