2019-10-08T15:04:36+03:00
Общество

Возле аэропорта в Челябинске увеличат парковку

Решение одобрила Главгосэкспертиза
Ирина Фадюшина
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Фото: Вадим Дробот/vk.comФото: Вадим Дробот/vk.com
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Проектировщики внесли изменения в проект нового терминала внутренних авиалиний. На днях документам дала зеленый свет Главгосэкспертиза.

— В рамках доработки проекта были перепланированы помещения, откорректированы технологические параметры, конструкции дорожной одежды, увеличена парковочная зона, — сообщили в Главгосэкспертизе.

На сколько увеличится парковка, не уточняется. Ранее речь шла о создании 500 машиномест.

В этом году аппарат Уполномоченного по правам человека в Челябинской области проводил выездную проверку доступности парковки аэропорта для маломобильных граждан. Так, оказалось, что от парковки до места оформления бесплатного проезда инвалиду необходимо проехать на коляске более 500 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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