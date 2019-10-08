2019-10-08T16:43:30+03:00
Общество

Жители Челябинска накопили более 600 млн долгов за отопление

Рассказываем, когда ждать квитанций за тепло
Ирина Фадюшина
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Должникам грозят судебными тяжбамиДолжникам грозят судебными тяжбамиФото: Александр ГЛУЗ
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Общая сумма долга челябинцев за отопление с января по май этого года составила 612 млн руб., сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».

— Мы настоятельно рекомендуем соблюдать установленные законодательством сроки, не копить долги. Тепловая энергия — это товар, за который нужно платить. Мы всегда готовы к диалогу, но, если он односторонний, у нас есть право применить все методы по взысканию дебиторской задолженности, — заявил исполнительный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Пушкарев.

Долги грозятся взыскивать через суд и приставов, которые вправе арестовать счета должника или запрещать выезд за границу.

Сейчас подача тепла в Челябинске осуществляется в полном объеме, отчитались в УТСК. Первые квитанции за потребленную тепловую энергию собственники многоквартирных и жилых домов получат в ноябре за октябрь.

— Те потребители, у которых установлены общедомовые приборы учета, произведут оплату за фактически потребленную тепловую энергию, — разъясняет методику начисления директор по сбыту тепловой энергии АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Карпов. — Собственники, в домах которых нет прибора учета, оплатят отопление по нормативу.

Отопление включили, но, как это обычно бывает, пришло бабье лето. Многие горожане жалуются на жару в квартирах. Но мучиться осталось не долго.

Завтра, 9 октября, начнется похолодание. Причем, по ощущением оно будет весьма резкое: из тепла в холод. С +18 градусов Цельсия столбик термометра упадет сразу до +13. В пятницу, 11 октября, днем будет +11, а ночью — всего +1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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