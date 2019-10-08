2019-10-08T17:53:42+03:00
Общество

Дело экс-главы Миасса Геннадия Васькова, купившего втридорога детсад, передали в суд

Рассказываем, в чем обвиняют бывшего главу
Ирина Фадюшина
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Васьков провел в СИЗО больше шести месяцев. Фото: Наиль ФаттаховВаськов провел в СИЗО больше шести месяцев. Фото: Наиль Фаттахов
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Бывший глава Миасса обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и покушении на получение взятки в крупном размере.

— Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, — пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, в 2017 году Геннадий Васьков, узнав о махинациях при реализации федеральной программы по поддержке дошкольного образования, предложил передать ему 1 млн руб. Он пообещал, что контракт на приобретение здания для детсада будет заключен по завышенной цене, несмотря на то, что помещение непригодно для обучения детей. Затем он подписал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, закрыв глаза на нарушения.

— Васьков знал, что здание не соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям дошкольных учреждений, — сообщила Наталья Мамаева. — В результате похищено свыше 24 млн руб. Денежные средства, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы Васькову после перечисления денежных средств по контракту,

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд Челябинской области. Напомним, к Геннадию Васькову нагрянули маски-шоу в мае прошлого года. Фигурантами громкого дела также стали депутат городского собрания Николай Рындин, чиновница — начальник отдела дошкольного образования администрации Миасса Татьяна Биева, предприниматель — оценщик Сергей Богатырев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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