В Челябинске построят новое здание для публичной библиотеки

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-08T18:16:55+03:00

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Публичная библиотека планирует построить второй корпус для размещения фондов. Об этом рассказала на встрече с журналистами «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» директор «публички» Наталья Диская, пишет «Полит74».

Для строительства есть земельный участок. Несмотря на слухи, ни под какие коммерческие нужды его не передавали.

— Земля наша, планы есть, но пока еще практических действий нет — это мечта. Но предлагают вместе помечтать и поговорить об этом, поставить общую цель построить второй корпус, — подчеркнула Наталья Диская.

Директор библиотеки пояснила, что еще один корпус публичной библиотеке необходим. То здание, которое есть, построено в прошлом веке. В дальнейшем оно не может быть приспособлено для всех библиотечных технологий как для книг, так и для читателей. Например, должна быть налажена автоматическая транспортировка книг по конвейеру из хранилища в читальный зал, как это делается в других библиотеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU