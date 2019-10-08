Женщины, победившие рак, станут героями фотовыставки в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-08T18:48:15+03:00

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15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, в Областной клинической больнице №2 (ул. Гагарина 18) фотовыставка. На снимках — женщины, победившие онкологию, пишет Hornews.com.

Как отмечают организаторы, героинь фотовыставки объединяет не только пережитая болезнь, но и любовь к жизни, стремление открыто говорить о своем диагнозе и менять отношение общества к нему.

— Женщины с портретов говорят тем, кто сейчас проходит лечение: «Посмотри, я смогла, и ты сможешь. Чтобы мы не потеряли в жизни, она продолжается. Я люблю жизнь! Я живу!» — отмечают организаторы.

Выставка откроется в 15.00, а в 15.20 начнется лекторий для онкопациентов, родственников и тех, кто столкнулся с болезнью. Специалисты расскажут о ранней диагностике онкозаболеваний и улучшении качества жизни во время лечения и после.

Кстати, в этот же день аналогичные фотовыставки пройдут в 10 крупных онкологических центрах страны. Цель организаторов проекта — побороть общественный страх перед этим заболеванием и поддержать женщин, которые борются с недугом.

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ИСТОЧНИК KP.RU