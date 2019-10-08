Один день — три матча: команды системы «Трактор» сыграют в Челябинске 9 октября
Черно-белые начинают очередную, третью домашнюю серию. Соперником «Трактора» в среду, 9 октября станет московское «Динамо» (начало в 19.00). Но этим дело не ограничится. Одновременно с главной командой в этот день на лед выйдут «Белые медведи» (МХЛ) и «Челмет» (ВХЛ).
Соперником челябинской хоккейной «молодежки» станет ХК «Тюменский легион». Мачт начнется в ЛА «Трактор» в 14.00 (вход свободный). Фарм-клуб «Челмет» во дворце спорта «Юность» сразится с китайским «Орджи» (начало в 15.00, билеты — 100 руб.).
Кстати, перед матчем «Трактора» с «Динамо» любой болельщик сможет подписать и отправить фирменную открытку с символикой «медведей» прямиком из ледовой арены. Акция приурочена ко Дню Почты России.
Домашняя серия «Трактора» продолжится 12 октября матчем с ХК «Адмирал» (начало в 17.00) и 14 октября — с рижским «Динамо» (начало в 19.00).
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ИСТОЧНИК KP.RU