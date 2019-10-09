В Челябинске простили высокопоставленных полицейских, которые украли водку
Перед судом отвечали экс-руководители полиции Челябинска. Один возглавлял уголовный розыск, другой — следствие. Во время их службы пять лет назад рядовые сотрудники изъяли 944 тысячи контрафактных бутылок алкоголя. Руководители решили продать его по сходной цене.
Должностное преступление вскрылось и силовиков погнали со службы, а затем и завели уголовное дело. Известно, что цена партии контрафакта превышает 11,6 млн рублей.
— За это бывших руководителей приговорили к условным срокам. От наказания они освобождены из-за амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в 2015 году, — объяснили в прокуратуре Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU