В Челябинске простили высокопоставленных полицейских, которые украли водку

СЕГОДНЯ 05:54 2019-10-09T05:54:45+03:00

В партии было почти миллион бутылок контрафакта. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Они могли заработать на ней более 11 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Перед судом отвечали экс-руководители полиции Челябинска. Один возглавлял уголовный розыск, другой — следствие. Во время их службы пять лет назад рядовые сотрудники изъяли 944 тысячи контрафактных бутылок алкоголя. Руководители решили продать его по сходной цене.

Должностное преступление вскрылось и силовиков погнали со службы, а затем и завели уголовное дело. Известно, что цена партии контрафакта превышает 11,6 млн рублей.

— За это бывших руководителей приговорили к условным срокам. От наказания они освобождены из-за амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в 2015 году, — объяснили в прокуратуре Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

ИСТОЧНИК KP.RU