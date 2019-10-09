2019-10-09T06:31:45+03:00
Общество

Житель Челябинской области сфотографировал НЛО, пока ждал трамвай

В соцсети обсуждают природу неизвестного летающего объекта
Ирина КАРЕЛИНА
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Житель Челябинской области сфотографировал НЛО, пока ждал трамвай. Фото: соцсетиЖитель Челябинской области сфотографировал НЛО, пока ждал трамвай. Фото: соцсети
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Утром 8 октября житель Магнитогорска Михаил как обычно ждал трамвай на остановке «Кинотеатр имени Горького», чтобы уехать на работу...

— И тут я увидел понятное явление. Похоже на НЛО или на комету! Посмотрел на этот объект, отвернулся, потом поворачиваюсь — а небо уже пустое! А, главное, народу на остановке было вообще без разницы на это. Кстати, когда я ехал в трамвае, на остановке «Улица Свердлова» я опять увидел этот объект. В Интернете нашел новость, что 7 июня 2012 года люди наблюдали в небе что-то подобное, — рассказал подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Несколько пользователей соцсети прокомментировали, что тоже видели это в небе. Одни думают, что это НЛО. Другие — что кусок метеорита долетел до Земли и сгорел в верхних слоях атмосферы. Эта история уже никого в Челябинской области не удивляет.

— Вообще-то это часть инверсионного следа от самолета, — пояснил романтикам подписчик паблика Андрей Маркин.

Но и это лишь версия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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