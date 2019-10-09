2019-10-09T06:40:51+03:00
Общество

Полицейского начальника из Челябинской области заподозрили в покровительстве бизнеса

От работы его временно отстранили
Андрей АБРАМОВ
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В Пласте полицейское руководство заподозрили в бизнесе на стороне.В Пласте полицейское руководство заподозрили в бизнесе на стороне.Фото: Тимур ХАНОВ
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Очередной скандал может разгореться в Пласте. В местной полиции от работы отстранен начальник Михаил Сырмолатов. Такое решение приняло его руководство из ГУ МВД России по Челябинской области.

Силовик пока что отстранен временно — идет проверка. Неофициально в городе говорят, что местные силовики занимались транспортным бизнесом.

— Существенную часть рынка пассажирских перевозок в Пласте крышуют силовики. У нас об этом все знают, — рассказал КП-Челябинск местный житель.

Кроме Сырмолатова комиссия проверяет и других его подчиненных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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