Полицейского начальника из Челябинской области заподозрили в покровительстве бизнеса
Очередной скандал может разгореться в Пласте. В местной полиции от работы отстранен начальник Михаил Сырмолатов. Такое решение приняло его руководство из ГУ МВД России по Челябинской области.
Силовик пока что отстранен временно — идет проверка. Неофициально в городе говорят, что местные силовики занимались транспортным бизнесом.
— Существенную часть рынка пассажирских перевозок в Пласте крышуют силовики. У нас об этом все знают, — рассказал КП-Челябинск местный житель.
Кроме Сырмолатова комиссия проверяет и других его подчиненных.
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ИСТОЧНИК KP.RU