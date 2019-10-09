Неожиданно родившую в Турции жительницу Челябинска доставили самолетом домой
За историей семьи Михайловых из Челябинска следит вся страна. Молодожены отправились отдыхать в Турцию. У женщины шел седьмой месяц беременности. В разгар отдыха у челябинки начались роды. Кесарево ей сделали в турецкой клинике. Семья просила у российских чиновников выделить им спецборт, чтобы перевести ребенка в Россию, но минздрав отказал. Летели обычным рейсом.
— Ребенок, преждевременно родившийся в Турции, успешно перенес перелет. У трапа самолета его встретили детские реаниматологи и доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в отделение патологии новорожденных для дальнейшего выхаживания. Сейчас его состояние стабильное, проходить лечение он будет вместе с мамой, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
Лететь в отпуск Наталье Михайловой официально разрешили врачи. Родить она была должна через пару месяцев. Из-за преждевременных родов семья погрязла в долгах. Сегодня сумма, которую они должны турецкой больнице, превышает миллион рублей. Это деньги за содержание в больнице, а также кесарево сечение.
Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU