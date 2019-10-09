«Дизайнер сошел с ума!»: игрушка для младенцев заставила покраснеть молодую маму в Челябинске
Фото прислала читательница КП-Челябинск Светлана. На днях молодая мама выбирала в магазине детских товаров мобиль - игрушку, которую вешают над кроваткой ребенка. И увидела вот это чудо. Забавные… стрекозки.
- Не хотела бы я, чтобы ЭТО крутилось над лицом моего ребенка. Видимо, дизайнер сошел с ума! - написала женщина.
Пользователи соцсети посмеялись над детской игрушкой 18+. Впрочем, не все увидели в ней то, что увидела автор фото. Либо сделали вид.
— У кого что болит! — прокомментировала Надежда Фетисова.
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ИСТОЧНИК KP.RU