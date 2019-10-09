2019-10-09T07:08:22+03:00
Общество

В новом парке Челябинска проложили теплотрассу прямо по уютным тропинкам

Теперь горожане могут прогуляться под уродливыми трубами
Андрей АБРАМОВ
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В новом парке Плодушка теплотрасса проходит по тротуару. Фото: Александр СМОЛЬНИКОВВ новом парке Плодушка теплотрасса проходит по тротуару. Фото: Александр СМОЛЬНИКОВ
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В Ленинском районе Челябинска реконструируют парк Плодушка. Этого события ждали десятки лет. Роща вблизи жилых кварталов и монастырской заимки — одно из любимых мест для прогулок местных жителей. По задумке, реконструкция должна была сделать парк еще лучше, но что-то пошло не так.

— Одним из декоративных элементов парка стала теплотрасса. Прямо посередине пешеходной дорожки проходят опоры, а сами трубы находятся у людей над головой. А вы как считаете, это интересное встраивание в среду или недоработка? — рассказали активисты движения «Гражданский вопрос».

Возникает закономерный вопрос — неужели на стадии согласования проекта чиновники не видели, что выходит абсурд? А когда рабочие начали мостить тропы плиткой, прорабам не показалось странным это концептуальное решение?

В администрации Ленинского района сообщили, что о проблеме знают и будут думать, как ее решить. Трубы появились на Плодушке три года назад. Тогда компания «Фортум» вырубила уникальную кленовую аллею, чтобы проложить коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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