В новом парке Челябинска проложили теплотрассу прямо по уютным тропинкам

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-09T07:08:22+03:00

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В Ленинском районе Челябинска реконструируют парк Плодушка. Этого события ждали десятки лет. Роща вблизи жилых кварталов и монастырской заимки — одно из любимых мест для прогулок местных жителей. По задумке, реконструкция должна была сделать парк еще лучше, но что-то пошло не так.

— Одним из декоративных элементов парка стала теплотрасса. Прямо посередине пешеходной дорожки проходят опоры, а сами трубы находятся у людей над головой. А вы как считаете, это интересное встраивание в среду или недоработка? — рассказали активисты движения «Гражданский вопрос».

Возникает закономерный вопрос — неужели на стадии согласования проекта чиновники не видели, что выходит абсурд? А когда рабочие начали мостить тропы плиткой, прорабам не показалось странным это концептуальное решение?

В администрации Ленинского района сообщили, что о проблеме знают и будут думать, как ее решить. Трубы появились на Плодушке три года назад. Тогда компания «Фортум» вырубила уникальную кленовую аллею, чтобы проложить коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU