2019-10-09T07:53:56+03:00
Общество

Маршрут автобуса №64 скорректировали в Челябинске

Связано это с дорожным ремонтом
Андрей АБРАМОВ
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Автобусы №64 изменили маршрут в Челябинске.Автобусы №64 изменили маршрут в Челябинске.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Популярный автобусный маршрут №64 в Челябинске временно изменит схему движения. Об этом сообщает ООО «Общественный городской транспорт», которое отвечает за городские автобусы.

— Из-за дорожных работ по улице 40-летия Победы, изменена трасса движения автобусного маршрута № 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал». До завершения ремонита автобусы следуют через остановку «25 микрорайон», по улицам Чичерина, Братьев Кашириных, — гласит сообщение ведомства.

Ранее на маршрут №64 поставили новые автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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