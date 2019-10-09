Маршрут автобуса №64 скорректировали в Челябинске
Связано это с дорожным ремонтом
Автобусы №64 изменили маршрут в Челябинске.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Популярный автобусный маршрут №64 в Челябинске временно изменит схему движения. Об этом сообщает ООО «Общественный городской транспорт», которое отвечает за городские автобусы.
— Из-за дорожных работ по улице 40-летия Победы, изменена трасса движения автобусного маршрута № 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал». До завершения ремонита автобусы следуют через остановку «25 микрорайон», по улицам Чичерина, Братьев Кашириных, — гласит сообщение ведомства.
Ранее на маршрут №64 поставили новые автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU